Corso Tukory, la villetta intitolata al prefetto Vitocolonna discarica e dormitorio

La villetta di corso Tukory intitolata al prefetto Gianfranco Vitocolonna è da sempre stata considerata una discarica dai vari scaricatori abusivi di merce proveniente dagli "sbarazzi". La vicinanza con il vicino mercato dell'usato non aiuta, in quanto la merce invenduta viene regolarmente abbandonata in questa area verde, l'unica presente lungo l'arteria che va dalla stazione centrale all'imbocco con via Basile.

Ovviamente esiste ampia documentazione fotografica di tale andazzo, documentazione via via trasmessa, senza alcun esito, alle funzioni che dovrebbero vigilare sulla salute pubblica e sul decoro di un sito che si trova in pieno percorso arabo-normanno, patrimonio Unescp. Sul prato, in pessime condizioni, hanno anche trovato giaciglio dei senzatetto, che dormono su luridi materassi, fra sporcizia, blatte e topi. Anche la pavimentazione è dissestata e completa il quadro di assoluto degrado.

Giovanni Moncada - presidente Associazione Comitati Civici Palermo