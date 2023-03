"Corso Tukory e dintorni, caos totale"

A complicare la situazione ci volevano anche i lavori del collettore fognario davanti al bar Massaro, traffico e ingorghi nelle ore di punta. Al mattino per entrare in città da via Basile è un film, per non parlare dell'incrocio tra corso Tukory e corso Re Ruggero, ma dico è mai possibile che chi viene dalla stazione e deve uscire dalla città deve fare il giro di piazza indipendenza?

Ma a nessuno viene l'idea di cambiare la viabilità com'era tanti anni fa quando per andare in via Basile si andava da corso Ruggero direttamente, ma non c'è nessuna mente al Comune che riesca a trovare soluzioni migliori? O magari più facilmente non importa nulla a nessuno visto che tanto soffrono quei poveri cristiani che devono andare a lavorare.