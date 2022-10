Corso Tukory, rifiuti ingombranti e bivacco: "Sembra una baraccopoli in costruzione"

Volevo segnalare quello che sta accadendo in corso Tukory, esattamente nella villetta. Ho contato almeno 20 materassi, mobili di ogni genere e una specie di baraccopoli in costruzione. Tende canadesi gente che bivacca dorme e vive là. Fanno i loro bisogni sia in villetta che tra le macchine parcheggiate. E' stato segnalato diverse volte alla Rap non ottenendo nulla. Le forze dell’ordine che passano di là giorno e notte non notano nulla? È diventato invivibile.