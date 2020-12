Corso Re Ruggero, marciapiede impraticabile e tombino pericoloso

In corso Re Ruggero il marciapiede è impraticabile. I passanti sono costretti a spostarsi sulla strada a proprio rischio e pericolo per evitare ciò che la Regione, a due passi, non osa vedere. Si segnala anche tombino della fognatura in stato totale di abbandono che con le piogge e il continuo passaggio di mezzi pesanti comporterà un cedimento dello stesso.