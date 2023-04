Corso Finocchiaro Aprile, la protesta: "Le strisce pedonali servono solo agli ambulanti"

In ogni posto che si possa definire un minimo civilizzato le strisce pedonali sono dedicate al transito dei pedoni da un lato all'altro lato della carreggiata, questo però non avviene a Palermo. In corso Finocchiaro Aprile le strisce pedonali servono infatti a garantire un ottimo stallo agli ambulanti (che di ambulante hanno evidentemente molto poco) sempre libero e ben a vista, consapevoli però di non essere gli unici incivili e prepotenti della città si premurano ogni giorno, dopo avere chiuso bottega, a piazzare scatoloni, mobili, tavoloni ed ogni cosa utile ad evitare che qualcuno occupi il "loro posto fisso" a ricordare a tutti che quella porzione di strada non appartiene ai cittadini ma solo a loro. Questa vergogna va avanti da anni sotto gli occhi dei vigili che vedono e tirano dritto. Perchè a Palermo tutto è concesso, specialmente ai prepotenti.