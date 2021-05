Corso Finocchiaro Aprile: "Proprietà privata su strisce pedonali, a Palermo puoi"

Gallery





"A natale puoi" canta un jingle natalizio che ogni anno nel mese di dicembre una nota casa produttrice di creme spalmabili manda in rotazione in TV per ricordare a tutti come sia possibile essere un pò più buoni ed altruisti almeno a Natale. "A Palermo puoi", invece, fare cose impensabili in qualsiasi altra città degna di un paese civile, tra le tante, puoi anche decidere di appropriarti di porzioni di strada pubblica, tralaltro destinate all'attraversamento pedonale, installando vere e proprie attività commerciali in pianta stabile ormai da anni.

Laddove tu, proprietario, decida inoltre di chiudere il tuo "negozio" la domenica, puoi sempre lasciare come "occupa posto" qualcosa di abbasta ingombrante dal dissuadere eventuali contendenti ad usurpare il diritto di prelazione sulle striscie pedonali più ambite. Tutto sotto l'occhio vigile ed attento delle pattuglie che regolano e garantiscono che tutto si svolga in maniera "regolarmente abusiva". A Palermo puoi!