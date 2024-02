"In corso Finocchiaro Aprile residenti ostaggio di commercianti prepotenti che sfidano le istituzioni"

Non sono bastati i ripetuti interventi della polizia municipale per dare una svolta alla situazione di dilagante degrado in corso Finocchiaro Aprile. Noi residenti continuiamo ad essere ostaggio della sfrontata prepotenza di alcuni commercianti che di rispettare le regole proprio non ne vogliono sapere. La loro è una vera e propria sfida alle istituzioni.

Così le cassette per "prenotare" porzioni di strada si ripresentano puntuali al loro posto, bancarelle e carrelli occupano gli incroci e le striscie pedonali costringendo i pedoni ad attraversare sulla carraggeiata e tra le auto in movimento, blocchi di cemento o grosse pietre occupano lo spazio antistante i marciapiedi per consentire alla bancarelle di avere il loro spazio privato causando puntualmente danni alle auto che li centrano con i paraurti e rendendo difficili le manovre, il pescivendolo scarica acqua lurida di pesce in strada, il venditore di pane blocca il passaggio con le sue ceste poggiate sulla pubblica via.

Non esiste un metro quadro dove non si palesi un abuso: è proprio vero, come diceva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, "tutto cambia perchè tutto resti com'è". Il palermitano onesto e rispettoso deve perdere ogni speranza, in questa citta è come combattere contro i mulini a vento, tutto inutile.