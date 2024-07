Corso Finocchiaro Aprile, dopo i blitz tutto è tornato all'anormalità

Noi residenti e commercianti ci avevamo quasi creduto o quanto meno sperato. Con l'arrivo del nuovo comandante sembrava arrivato il momento in cui corso Finocchiaro Aprile avrebbe finalmente assaporato un minimo di legalità e vivere civile. E invece non è bastato. Ogni cittadino onesto e rispettoso in questa città deve abituarsi a perdere le speranze, vincono sempre loro perché non mollano mai, le istituzioni invece sì. Ed è così che gli abusivi sono tornati al loro posto, il venditore di pane continua ad occupare l'incrocio della strada con i suoi due furgoncini e le cassettine adagiate sulle strisce pedonali e con il pane esposto ad altezza dei gas di scarico delle auto (le regole Haccp in questa città valgono solo nei ristoranti), i fruttivendoli dopo il blitz hanno aperto delle piccole botteghe ma adesso si sentono ancora più autorizzati a occupare gli incroci e gli attraversamenti pedonali con "spazi privatizzati" ancora più grandi di prima, la doppia fila è la normalità, il degrado pervade ogni centimetro del corso e noi cittadini dobbiamo accettarlo perché così è e così sarà sempre.