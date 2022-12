Auto in doppia fila e venditori abusivi dappertutto: caos totale e anarchia in corso Finocchiaro Aprile

Caos totale e anarchia in corso Finocchiaro Aprile. Ogni singolo passaggio pedonale è occupato abusivamente da venditori abusivi. Per non parlare delle auto parcheggiate in doppia fila per tutta la lunghezza della strada, creando ingorghi, bloccando gli autobus (e persino i veicoli di emergenza).

Nessuna presenza di polizia e vigili urbani: benvenuti a Palermo!