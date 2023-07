Corsia del tram usata da pedoni e moto in corso dei Mille: "Situazioni di estrema pericolosità, chi controlla?"

Sono un palermitano che vive al nord e ogni tanto torna in città. Ho letto che un pedone è stato ucciso mentre camminava in autostrada. Vorrei segnalare che qualche settimana fa ho notato che la corsia del tram in corso dei Mille viene usata dai pedoni e anche da qualche moto, ovviamente con conducenti e passeggeri senza casco. Si cammina sui binari in tutta tranquillità. Si tratta di situazioni di estrema pericolosità, per non dire aberranti. Perché vengono tollerate? Perché chi è deputato al controllo del territorio non ne tiene conto? Chi controlla?