Abito in Corso dei mille, a Palermo. Nel giro di due mesi ho segnalato ben tre volte all' AMG che i pali della luce(civico 1122/ civico 1114) sono spenti da diverso tempo e ci sentiamo abbandonati. Spero che l' Amministrazione tuteli l'incolumità dei cittadini. Credetemi: una strada al buio costituisce pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti.