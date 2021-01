Corso Calatafimi, l'Albergo delle Povere assediato dai rifiuti: "Ormai è la normalità"

In corso Calatafimi, davanti all'Albergo delle Povere, storicissimo palazzo di proprietà della Regione Siciliana che dovrebbe ospitare eventi e mostre, ormai il degrado è diventato normalità.

Ci duole documentare la grave indolenza di chi dovrebbe mantenere in ordine un sito così importante: i cassonetti sono assediati dai rifiuti, che invadono parte della carreggiata; per non parlare dei marciapiedi invasi da foglie diventate strati sulle quali si scivola.

Non penso che l'unico responsabile sia il solito sindaco di Palermo, ma anche tutto l'entourage che ruota attorno all'amministrazione comunale, presidente di circoscrizione compreso.