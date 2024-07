Corso Calatafimi, auto sulle strisce pedonali e contenitore dei rifiuti davanti allo scivolo per disabili

Al peggio non c'è mai fine. Non esiste migliore definizione di quanto si vede nella foto. Oltre all'auto posteggiata accanto ai contenitori e sulle strisce pedonali (cosa normale a Palermo), il quadretto è completato dai cassonetti posizionati, oltre che sulle strisce pedonali, anche sullo scivolo per i disabili. Quest'ultimo fattore è da addebitare, esclusivamente, alla dabbenaggine, al pressapochismo, alla superficialità e poca civiltà dimostrata dalla Rap. Purtroppo Palermo è ridotta così come la vediamo giornalmente grazie (si fa per dire) a chi fa queste cose.