"Ogni giorno corse in moto d’acqua a Sferracavallo, bagnanti in pericolo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci tenevo a segnalare, vista la bella stagione, le giornaliere corse in moto d’acqua a cui assisto a Sferracavallo e in particolare di fronte a uno stabilimento. Durante tutto il giorno i bagnati sono accolti da questo spettacolo in cui una o più moto d’acqua sfrecciano per la costa incuranti se qualche bagnante stia nuotando al largo. Credo che questa situazione dovrebbe essere attenzionata dall autorità competente. In attesa che Palermo si civilizzi porgo i miei saluti.