"San Lorenzo, nelle case la luce va e viene", l'Enel: "Disservizi dovuti al consumo massiccio di corrente"

Via Pasquale Prestisimone e via Florio · Palermo

Da una settimana nel quartiere San Lorenzo, precisamente nelle vie Pasquale Prestisimone e via Florio, manca la corrente elettrica. Siamo disperati perché a intermittenza va via per lunghe ore. Dopo aver provato a contattare Enel (solo tramite assistente telematico la loro assistenza) e aver inviato numerose mail, a oggi il problema persiste e siamo veramente esausti.

Bambini e persone anziane che soffrono, caos totale in ogni stabile dovuto alla mancanza di soluzioni e/o risposte da parte dell'ente.Tutto nacque la prima volta da un sospetto corto circuito in una cabina Enel sita in via Florio con conseguente intervento dei vigili del fuoco. Dopodiché il nulla. Anche le forze dell'ordine contattate da gente anziana non hanno saputo dare né aiuto né spiegazioni. Magari con un gruppo elettrogeno in attesa di questa scoperta del guasto, potrebbe farci vivere meglio. Oltre il danno la beffa, molti di noi residenti hanno già perso lavatrici, tv e frigo dovuti dai continui attacca e stacca della corrente.

La replica dell'Enel

L'Enel risponde così alla segnalazione: "I disservizi lamentati sono causati dagli eccezionali prelievi di energia legati alle alte temperature di questi giorni. Al momento quasi tutti sono alimentati tramite altri circuiti elettrici presenti nell'area. I tecnici Enel stanno comunque procedendo a installare in cabina un trasformatore con maggiore capacità, in grado di meglio sopportare gli eccezionali prelievi di energia di questi giorni. Precauzionalmente i tecnici stanno anche posizionando un adeguato gruppo elettrogeno, pronto ad intervenire in caso di ulteriori disagi".