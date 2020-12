Coronavirus, Purpari (Lega): "Somministrare vaccini anche a liberi professionisti medici e odontoiatri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Anche per chi esercita privatamente le professioni sanitarie deve essere incluso nella prima fase di vaccinazione Covid”. Lo afferma Antonio Purpari, responsabile regionale del dipartimento Salute della Lega Sicilia Salvini premier.

"Appoggiamo con forza le richieste provenienti dall’Ordine dei medici e dagli Odontoiatri di Palermo e dalle Cao siciliane - spiega Purpari - di essere inclusi in questa prima fase della campagna vaccinale italiana. I liberi professionisti medici e odontoiatri sono per via delle condizioni di lavoro tra i più esposti al virus ed è necessario per la loro protezione e per la tutela della salute pubblica che anche questi soggetti siano vaccinati prioritariamente. L’auspicio è che l’assessorato regionale alla salute affronti quanto prima la questione e si determini a includere queste categorie in quella degli degli operatori sanitari che prioritariamente stanno ricevendo la vaccinazione” conclude.