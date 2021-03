"Troppi disagi per i vaccini a domicilio"

Dopo aver effettuato la prenotazione della vaccinazione contro il Covid il primo giorno utile (l'8febbraio) e aver avuto assegnato l'8 marzo dalle 11 alle 12 come fascia oraria per la vaccinazione a domicilio della mia mamma di anni 87 con invalidità 100% e legge 104, e dopo averla illusa per un mese intero che sarebbe stata finalmente vaccinata, siamo stati contattati il 6 marzo che la vaccinazione non sarebbe piu stata effettuata e che sarebbe stata spostata a data da destinarsi. Siamo stati lasciati in asso e non so piu cosa inventare alla mia mamma per tranquillizzarla che presto saremo contattati. Una vergogna.