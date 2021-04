Mercatino dell'Albergheria, lo sfogo di un residente: "Qui non siamo in zona rossa"

Oggi domenica 18 aprile Palermo in zona rossa, invece nel quartiere Albergheria tutto questo non esiste nonostante l'emergenza sanitaria. Il nostro Sindaco continua a lasciare qui il mercatino e quando smontano resta solo l'immondizia per noi residenti. Grazie per aver deciso di lasciare tutte le attività commerciali chiuse e consentire che qui nessuno rispetti la normativa anti Covid.