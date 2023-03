L'appello del Comitato Kalsa: "Più controlli dei vigili nelle aree pedonali del centro storico"

Gallery







Da alcuni anni, diverse piazze e vie del centro storico sono diventate aree pedonali con divieto di sosta e parcheggio h 24. (Il Cassaro, Via Maqueda, Piazza Sant'Anna, parte di Piazza Marina ecc.) Le aree pedonali sono molto importanti per poter consentire ai cittadini e ai tanti turisti che visitano la nostra città, di poter passeggiare in tranquillità e godere dei monumenti storici e architettonici.

Purtroppo, già da un po' di mesi, assistiamo alla crescente e preoccupante violazione di questi divieti soprattutto nel week end, con macchine posteggiate ovunque dentro le aree pedonali. Il controllo costante da parte della Polizia Municipale è essenziale per garantire una corretta fruizione di queste aree pedonali. Purtroppo, questi controlli a oggi sono quasi del tutto inesistenti, per questo chiediamo urgentemente l'attivazione di un controllo costante della Polizia Municipale.

Roberto Inchiappa-Comitato Kalsa