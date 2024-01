La lettera: "Grazie alla polizia municipale per l'attività di questi giorni, continuate con i controlli"

L'attività svolta in questi giorni dalla polizia municipale (dai controlli in corso Finocchiaro Aprile allo sgombero della baraccopoli alla Kalsa) mi fa sperare in una Palermo più civile e, per questo, mi sono sentito in dovere di ringraziare il Comandante Colucciello e l'intero Corpo per il lavoro svolto. Il vostro lavoro è importantissimo perché può cambiare la deriva a cui tristemente si "adattano" i cittadini che rispettano le regole e che, ahimè, si adeguano al malcostume di altri pur di "sopravvivere" al caos. Grazie ancora e spero non interrompiate la strategia dura intrapresa perché chi, banalmente, non rispetta il prossimo deve comprendere la coscienza civica in altri modi"