Cep, continuiamo a dipingere l'asilo Peter Pan

Dopo l’entusiasmante partenza dell’iniziativa “Coloriamo il Peter Pan” a cui hanno preso parte decine di volontarie e volontari che hanno voluto, con la loro presenza e la loro disponibilità, contribuire a riportare colore alla ringhiera dell’Asilo Nido Peter Pan, via Barisano da Trani 5, al Cep, dato alle fiamme nel mese di gennaio, chiediamo a tutte e tutti una mano per portare a termine il lavoro. Per cui diamo appuntamento a sabato 12 giugno dalle 9 alle 13,30 per lo sprint finale.

A chi volesse partecipare consigliamo di portare: guanti da giardino personali e un pennello per verniciare. L'evento si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente con l’obbligo di indossare sempre la mascherina. Gli interventi di Retake Palermo non sono semplici interventi di pulizia e decoro, ma di risveglio del senso di cittadinanza attraverso la cura dei beni comuni. La manifestazione è aperta a tutti, singoli e associazioni.

Hanno già aderito: Vivi sano Onlus Il Parco della Salute Associazione San Giovanni Apostolo Onlus Curva Nord 12 Palermo CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo CEIPES - International Centre for the Promotion of Education and Development Associazione Regalami un Sorriso Colorificio Di Maria Comitato Educativo della VI Circoscrizione Evento Facebook https://fb.me/e/PxDTbdEO