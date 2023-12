Continua il parcheggio selvaggio sopra la pista ciclabile di via Giusti

Gallery







Caro Comandante della polizia municipale di Palermo, caro Sindaco e caro assessore. Finiamo l’anno con l’ennesima giornaliera vergognosa fila di macchine posteggiate selvaggiamente in divieto nella pista ciclabile di via Giusti altezza numeri civici 44, precedenti e successivi. Basterebbe rifare il marciapiedi distrutto e sistemare la pista ciclabile anche lei distrutta, basterebbero dei birilli dissuasori per sistemare la situazione, ma nessuno ci ascolta, e se segnaliamo alla polizia municipale il loro intervento sporadico, e non immediato, hanno tante cose da fare, e sono pochi ci dicono, non basta, loro quando vengono multano e vanno via e tutto torna come prima, altre macchine che riprendono a posteggiare selvaggiamente, dovrebbero stare lì a multare tutto il giorno, e questo è impensabile. Marina Fontana