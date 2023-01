Il gioco a "nascondino" dei contenitori della plastica: spariscono da una parte e ricompaiono da un'altra

Una bella mattina non trovo più il contenitore della plastica, quello giallo per intenderci. Accade in via Uditore, all'altezza del civico numero 2, angolo viale Regione Siciliana.

C'è ancora il posto vuoto (vedi foto). Mi sono detto: la Rap starà pensando di sostituirlo, era un pò malandato. Passano i giorni e la plastica in casa aumenta a dismisura. Allora mi faccio un giro nell'isolato per cercarne un altro. E me lo ritrovo in via Telesino all'altezza del civico 55 insieme a quello che c'era già in quella via. Io e mio figlio l'abbiamo riconosciuto, come quando si gioca a nascondino! L'altro contenitore era il "nostro" (vedi altra foto).

La Rap che fa? Lascia sfornita una zona per mettere un contenitore in più in un'altra strada? Se devono incrementare il servizio in un luogo va fatto mantenendo il servizio minimo nel precedente. Ma a chi vengono queste brillanti idee con le nostre tasse?