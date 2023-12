Viale della Resurrezione, campana del vetro intralcia i pedoni: "Segnalazioni a vuoto"

Ho effettuato una segnalazione tramite mail alla Rap per la presenza del contenitore del vetro sul marciapiede e davanti alle strisce. Suggerivo di spostarlo piu avanti. Verso il semaforo di via Duca degli Abruzzi, dove non esiste raccoglitore per il vetro, e lo stesso per il doppio cassonetto della plastica. Ovviamente nessun risultato. Ho pure segnalato al Sindaco questa mancata risposta da parte di Rap. La domanda che mi faccio: ha senso aiutare gli organi preposti a migliorare il servizio?