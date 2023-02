Via Castellana · Borgo Nuovo

Ieri venerdì 10 febbraio in via Castellana è stato abbandonato un povero coniglietto, con gabbia e mangime. Forse l'intenzione era quella di fare trovare dei padroni migliori, invece, quando si fanno certi gesti, senza calcolare le intemperie (8 gradi e pioggia quasi tutto il giorno) si finisce per fare un gesto di una efferatezza inaudita. Nell'era dei social, si poteva trovare una sorte migliore...