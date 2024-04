Via Belgio, dubbi sulla sicurezza del cavalcavia: "Armature scoperte e infiltrazioni d'acqua"

Le foto riprendono, da Via Monte Iblei e dal lato opposto, lo stato di ammaloramento del tratto finale del cavalcavia. Ciò che si vede non è affatto rassicurante: armature scoperte oppure ossidate, infiltrazioni d'acqua e altro ancora in entrambi i lati. Auspico che gli enti competenti intervengano rapidamente per verificare le condizioni di tutto il cavalcavia ed eventualmente metterlo in sicurezza.