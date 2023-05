Concorso internazionale di musica, primo premio per l'orchestra dell'istituto De Amicis-Da Vinci

Primo premio assoluto all'orchestra sinfonica scolastica dell'Istituto comprensivo statale De Amicis-Da Vinci di Palermo. Il riconoscimento è arrivato nella sezione tredicesima "Orchestre Smim" della sesta edizione del Concorso internazionale di esecuzione musicale in memoria di Salvatore Capizzi e Antonino Maiorana, che si è tenuto a Buseto Palizzolo (Trapani). L'orchestra, diretta dai professori Giovanni D'Emma e Gioacchino Guddo, ha eseguito brani di Ennio Morricone, Amilcare Ponchielli e Jacques Offenbach conquistando il primo premio assoluto col punteggio di 100/100 e un compenso di 300 euro. L'orchestra si è aggiudicata "quale esempio di eccellenza in campo musicale" anche il premio speciale "Salvatore La Rocca" offerto dal Rotary club Trapani-Erice che consiste in una borsa di studio di 200 euro. Nell’ambito dello stesso concorso un altro prestigioso riconoscimento è arrivato nella sezione undicesima, solisti Smim, a Francesco Di Stefano (percussioni) che con 97/100 ha ottenuto il primo premio nella "categoria B" tra gli alunni di seconda media eseguendo alla marimba la Bourrée e la Giga dalla Suite in Mi minore per liuto, BWV 996, di J.S. Bach.