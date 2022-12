Tributo U2 con gli Exit: il concerto sul palco dei Sanlorenzo Mercato

Gli Exit U2 tribute band tornano giovedì 29 dicembre al Sanlorenzo Mercato per l'ultimo appuntamento dell'anno. Il progetto “Exit U2 tribute band” nasce nel 2017.

È una tribute band che porta in giro per la Sicilia le canzoni degli U2. Arrangiamenti e sound curati minuziosamente per un repertorio che spazia dagli album degli esordi fino agli ultimi successi e abbraccia tutte le generazioni, in un esperienza visiva oltre che sonora, accompagnata da giochi di luci e proiezioni.

La band è formata da: Gero Flaibani - voce Davide Cusimano - chitarra Claudio Mangione - basso Alessandro Flaibani - batteria Ingresso libero.