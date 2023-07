"In treno al concerto di Radio Italia, ma nessuno ha pensato a mettere una corsa per il ritorno..."

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 30 giugno 2023, ore 15.56, stazione di Carini. Un grande numero di passeggeri, raro da vedere qui a quest'ora, in attesa del treno diretto alla stazione centrale di Palermo: c'è chi lo prende per andare all'università e chi per lavoro, ma la maggior parte oggi lo sta prendendo per andare al concertone di Radio Italia che si terrà al Foro Italico, proprio a due passi dalla stazione.

Continuando a passare per le stazioni, San Lorenzo, Notabartolo, Lolli, Orleans, il treno continua a riempirsi sempre di più persone. Insomma, finalmente un servizio che funziona e che viene utilizzato dai cittadini, nonostante il costo di certo non economico per Palermo, dato che un biglietto urbano parte da 1,90 euro e che può arrivare a costare fino a 3,70 euro per un extraurbano, quando un biglietto urbano per la metro della vicina Catania costa solo un euro.

Peccato però che tutte queste persone torneranno a casa sicuramente con un altro mezzo. Perché Trenitalia non si è preoccupata di far partire un treno dopo la mezzanotte nonostante l'evento accoglierà ben 44 mila persone. Infatti, guardando gli orari dal sito ufficiale, l'ultimo treno in partenza da Palermo centrale per Notabartolo e le altre stazioni è alle 22:12, altrimenti bisognerà aspettare il treno delle 4 del mattino, nonostante il concerto finirà a mezzanotte e mezza, come già annunciato dagli organizzatori.

Si parla tanto di mobilità ecosostenibile e di snellire il traffico cittadino, oltre che ridurre al minimo gli incidenti stradali, tuttavia questo è un esempio di come le parole siano una cosa e l'ecosostenibilità concreta e la sicurezza stradale siano tutt'altro!