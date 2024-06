Concerto ai Cantieri culturali: "Musica a tutto volume dalle 15, ma nessuno pensa ad anziani e bambini?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Pozzuoli la gente è costretta a lasciare le proprie abitazioni per il bradisismo, alla Zisa la gente è costretta a lasciare le proprie case per un "concerto", seppur autorizzato da Questura, Prefettura e Comune. Oggi, dalle ore 15, senza alcuna interruzione, si è costretti a questo scempio di musica. Nessuno si è posto il problema se lì vicino abitano anziani malati, neonati, persone in fin di vita, studenti, se ci sono scuole, chiese o altro. L'importante è fare business. Grazie a tutte le autorità competenti, probabilmente dovrebbero venire personalmente ad assistere per comprendere il forte disaggio per gli abitanti.