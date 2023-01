Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963 · Tommaso Natale

Il Conca D'Oro già da molti mesi completamente al buio, senza nessun controllo, pericoloso per le persone che si ricano alle proprie auto in quanto si diventa facile preda dei ladri e rubando auto (come già successo) indisturbati.