"Comune, avevo prenotato un appuntamento all'Ufficio Tributi ma era chiuso per lavori in corso"

Stamattina avevo prenotato un appuntamento all'Ufficio Tributi del Comune di Palermo. Giunta davanti il sito di Piazza Giulio Cesare, sede del Servizio suddetto, mi è stato impossibile entrare in quanto gli Uffici allocati al citato indirizzo erano chiusi per lavori in corso. Premesso che sono residente a Mondello, visto che nella prenotazione si deve obbligatoriamente indicare e-mail e numero di telefono, sarebbe stato doveroso che gli Uffici del Comune avessero inviato comunicazione di rinvio degli appuntamenti odierni. Cambiano i Sindaci ma gli Uffici continuano a funzionare male, ancor più che l'appuntamento era stato richiesto per la presentazione di un annullamento in autotutela di una imposta IMU non dovuta perchè trattasi di prima casa.