Suolo pubblico, odissea al Comune per avere un'autorizzazione: "Troppa burocrazia e oneri da pagare"

Volevo richiedere al Comune di Palermo l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per due giorni per un banchetto (senza neanche gazebo, solo un tavolo e due sedie) per la raccolta firme per un referendum che la mia associazione sta promuovendo in tutta Italia.

Mi sono recato all'ufficio comunale Concessioni suolo pubblico e supporto tecnico del Supa nei giorni di ricevimento ma quel giorno l'incaricato non c'era. Ritorno nuovamente al Suap e questa volta trovo l'incaricato che mi comunica che gli uffici ricevono solo su appuntamento tramite telefonata ad un numero che mi fornisce. Per un paio di giorni provo a telefonare per fissare un appuntamento, quando finalmente qualcuno si degna di rispondere l'operatore mi comunica che gli appuntamenti vengono presi solo per via telematica e mi fornisce tutte le indicazioni necessarie. Via telematica riesco a fissare un appuntamento per il 21 giugno.

Mi reco nuovamente al Suap dove vengo ricevuto da un funzionario il quale mi spiega che le richieste di qualsiasi occupazione di suolo pubblico vengono effettuate solo telematicamente compilando il modulo previsto al seguente link: https://supera.comune.palermo.it/supera//docs/documentoinformativa/82053/A2023/M04/G21/mod._manifestazioni_temporanee_ed_eventi.pdf. Allora a che serve fare tutta questa trafila per fissare un appuntamento?

Verifico il modulo previsto che deve essere inoltrato tramite pec e anche firmato digitalmente ed inoltre le varie documentazioni come statuto, deleghe ecc..., viene richiesta anche planimetria quotata a timbro e firma di un tecnico abilitato (a pagamento); fotografia panoramica dell’area da occupare; modello procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica; bonifico di 30 euro per diritti di segreteria; bonifico di 60 euro per diritti di istruttoria; bonifico di 15 euro per la Sovrintendenza; bonifico di 16 euro per marca da bollo.

Successivamente alla richiesta verrà anche comunicato l'importo da versare per l'occupazione del suolo pubblico, calcolato per i metri quadri ed i giorni richiesti. Volevo far notare che alcuni soci dell'associzione in altri Comuni italiani hanno semplicemente fatto richiesta di occupazione del suolo pubblico comunicando data e luogo tramite pec, senza pagare un euro di oneri. A Palermo invece dobbiamo sempre distinguerci per efficienza e disinteresse economico.