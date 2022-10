La Compagnia del Vangelo cerca volontari per mensa dei poveri

"Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere". (Matteo 25, 35) La comunità evangelica La Compagnia del Vangelo cerca uomini e donne di buona volontà per preparare e servire i pasti due volte a settimana (ogni giovedì e sabato pomeriggio) presso la mensa del Bocco del Povero di piazzetta San Marco 8 (nel popolare quartiere del Capo), a Palermo.

"Da più di un anno - spiega Davide Romano, pastore della comunità evangelica La Compagnia del Vangelo - abbiamo avviato questa bella e virtuosa collaborazione, una sorta di operoso ecumenismo dal basso, insieme alle suore del Boccone del Povero, gli scout dell'Agesci e la Chiesa Mennonita della città, per gestire la mensa per i nostri fratelli e le nostre sorelle in difficoltà presso il convento di piazzetta San Marco 8". "Due volte a settimana - continua -, il giovedì e il sabato pomeriggio, prepariamo pasti completi e abbondanti e siamo alla ricerca di qualcuno che ci dia una mano e anche di donazioni di cibo. Chiunque volesse darci una mano può contattarci scrivendo una mail a: lacompagniadelvangelo@yahoo.com; https://www.facebook.com/lacompagniadelvangelo.