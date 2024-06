Uniti contro il degrado, il comitato "Quartiere pulito" si riprende gli angoli abbandonati della città

Gallery



Mi chiamo Aurelio Greco, abito a Palermo e vi scrivo queste righe per raccontarvi di un meraviglioso esempio di cittadinanza attiva che sta fiorendo nel cuore della città, precisamente nel quadrilatero tra via Dante, via Goethe, via Re Federico e via Filippo Juvara. Un gruppo di cittadini appassionati e determinati ha formato un comitato informale con l'obiettivo di ridare alla nostra amata città la dignità che la sua storia merita. Le iniziative di questo nostro comitato, denominato "Quartiere pulito", sono state molteplici e concrete. I membri hanno preso l'iniziativa di pulire le strade utilizzando mezzi propri, organizzando riunioni per sensibilizzare il vicinato e coinvolgendo la collettività multietnica per spiegare le modalità della raccolta differenziata.

Questo impegno ha creato un senso di comunità e responsabilità collettiva, indispensabile per un vero cambiamento. Grazie al supporto del Comune, il comitato è riuscito a implementare progetti significativi come la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta, la presentazione di progetti per accedere ai fondi del PNRR e l'installazione di panchine e cestini. Questi interventi hanno segnato l'inizio di una lenta ma costante rinascita del quartiere. Un'ultima iniziativa degna di nota è stata l'organizzazione di incontri serali sulle nuove panchine, nei due punti nevralgici di via Juvara: l'angolo con via Polara e l'angolo con via Li Volsi.

Questi incontri non solo hanno dissuaso gli incivili dal trasformare questi luoghi in discariche abusive, ma hanno anche favorito la socializzazione e la conoscenza reciproca tra i membri del comitato. La bellezza e il decoro tornati in questi punti critici dimostrano che la presenza attiva e consapevole dei cittadini può davvero fare la differenza. Gli obiettivi del comitato "Quartiere pulito" sono ambiziosi: vorremmo essere un esempio per la città, dimostrando che la cittadinanza attiva è fondamentale per il nostro benessere. Il Comune, di fronte a situazioni complesse, non sempre riesce a risolvere tutti i problemi, ma grazie alla forza e all'impegno dei cittadini è possibile colmare queste lacune evidenti a tutti.

Ovviamente questa non vuole essere una critica ma, piuttosto, costituisce una speranza di riuscire a convincere tanti altri cittadini in modo da farli sentire un po’ meno soli a sognare il bene della nostra bella Palermo. Proprio per questo oggi vi scrivo, ci piacerebbe invitare tutti i palermitani a unirsi a noi in questa missione di rinascita e amore per la nostra città. Solo attraverso l'impegno collettivo possiamo sperare di restituire a Palermo la bellezza e la dignità che merita. Abbiamo tante fotografie scattate durante le nostre attività, e, qualora foste interessati, sarebbe per me un piacere condividerle con la vostra redazione. Con sincera gratitudine e speranza.