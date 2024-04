"Cassonetti sulla pista e invasioni di auto: ecco come vengono usate le ciclabili a Palermo..."

Gallery





Vi segnalo le condizioni della ciclabile di via Galileo Galilei. Cassonetti sulla pista, auto che invadono la ciclabile, assenza di manutenzione, pavimentazione rotta e voragini su cui bisognerebbe volare. La settimana scorsa, spostandomi lateralmente verso destra per evitare le macchine che invadevano la ciclabile, sono pure caduto perché vi è un gap tra la ciclabile ed il marciapiede contiguo, nascosto dalle piante incolte, su cui si è incastrata la ruota facendomi perdere il controllo. Per pura fortuna non mi sono schiantato contro il cestino posto al centro del marciapiede/ciclabile, fermando a 3 centimetri da esso. D'ora in poi userò la strada, paradossalmente luogo molto più sicuro. Che amarezza e che vergogna.