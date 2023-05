Sporcizia all'angolo tra via Regione Siciliana e via Evangelista di Blasi

V8a Regione Siciliana angolo via E. Di Blasi · Palermo

V8a Regione Siciliana angolo via E. Di Blasi · Palermo

Gallery





Premesso che i veri responsabili del malfunzionamento sono i dirigenti dell'area verde e chi dovrebbe controllare (ben remunerati) non gli operai che eseguono l'ordine di servizio. Premesso ciò, giorno 26 maggio due operai Re.Se.T hanno eseguito lavori di pulizia verde all'angolo tra via R. Siciliana e via Evangelista di Blasi, il risultato è quello che si vede dalle foto.