"Discarica tra via Tasso e via Rapisardi: di chi è la colpa?"

Via Tasso tra via Ariosto e via Rapisardi · Palermo

Una discarica tra via Tasso e via Rapisardi, parallela di via Libertà ( non che cambi qualcosa qui o in altre parti della città!) ....concorso di colpe: negligenza di chi raccoglie, inciviltà di chi butta per terra continuamente, incapacità di chi deve organizzare ( magari la raccolta del vetro per ristoratori e bar dovrebbe funzionare in modo diverso), assenza di controlli..... Stanchezza e rassegnazione di tutti noi.