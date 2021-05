Vaccini alla Fiera, lo sfogo: "Assembramenti e code chilometriche fino a sera"

Alla Fiera del Mediterraneo la disorganizzazione si tocca con mano quotidianamente. Dopo il via libera ai vaccini per gli over 50, venerdì ho atteso quasi 4 ore prima di vaccinarmi. Per fortuna ci sono riuscito. E' andata male invece ad un mio amico che, come me, è stato 4 ore in fila. Mi domando allora cosa serva prenotarsi attraverso il sito della fiera.asppalermo.org.

Non riesco a provare indignazione e rabbia per le tante persone, specialmente anziani e sofferenti, costretti a fare la fila senza neanche avere la sicurezza di poter ricevere la prima dose di vaccino. Di questo passo non ce ne usciamo più.