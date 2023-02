Clownterapia, la denuncia: "Volontari ignorati dagli ospedali di Palermo"

L’associazione "Chi ama la Sicilia ApS di Palermo" è ferma da oltre tre anni con la Clownterapia negli ospedali. L’associazione ha più volte scritto alla direzione dell’ospedale Cervello-Villa Sofia per chiedere di riprendere l’attività di volontariato ma ad oggi non ha avuto riscontri positivi.

I volontari di Chi ama la Sicilia hanno comunicato disponibilità a prestare il servizio di Clownterapia anche all’Ismett e all’Ospedale dei bambini ma neanche da queste strutture ha ricevuto risposta. A questo punto ci si chiede: “Rispondere anche con un semplice 'no' è troppo faticoso?".

Forse a Palermo il volontariato ospedaliero non viene tenuto nella giusta considerazione… L’associazione, da tre anni ferma a causa della pandemia da Covid, penalizzata dalla recente riforma del terzo settore, per la quale ha dovuto sopportare anche costi per regolarizzarsi, non si arrende e non demorde infatti si sta rivolgendo anche alle case famiglia di Palermo nella speranza di poter riprendere comunque le proprie attività.