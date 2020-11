Clownterapia ai tempi del Covid

Per ogni clown di corsia, questo periodo ha cambiato il modo di comunicare. Ci siamo adattati alle modalità telematiche ed al distanziamento fisico e abbiamo cercato alternative,ma la volontà di non lasciare solo chi soffre,chi ci è caro,soprattutto in questo momento, è veramente forte. Abbiamo lasciato questo messaggio di speranza proprio davanti la Rsa" Sereni Orizzonti "che in questo momento si trova in grande difficoltà. Noi "Teniamoci per mano onlus", ci auguriamo che i nostri nonni leggendolo, ci sentano più vicini e si sentano abbracciati. Un messaggio di speranza per tutti.