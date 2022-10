Cleanup PlasticFree, ripulita la litoranea di Aspra

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comune di Bagheria partecipa per la prima volta alla data nazionale Plasticfree ripulendo la litoranea di Aspra. Si contano circa 100 volontari che in due ore hanno raccolto rifiuti di ogni tipo: plastica, vetro, alluminio, residui di barche, materassi e rifiuti difficili da raccogliere perché incastrati tra le rocce. Alla raccolta hanno dato supporto i volontari della Odv di Protezione Civile Spcs che ha coinvolto le associazioni presenti sul territorio, hanno preso parte all'iniziativa le associazioni Anvvfc Palermo Fiera, Odv Assofante, Odv Baschi Neri, Era sezione Palermo, Onvgi sezione Bagheria, Odvanas Palermo e la Oodvaopcs. L'evento Nazionale è stato patrocinato da: Dipartimemto regionale Protezione civile, Comune di Bagheria e dalla Città meteopolitana di Palermo che ha inviato sul posto una cisterna contenente acqua potabile a disposizione dei volontari. "Facendo squadra - si legge nella nota - siamo riusciti a ripulire un tratto di spiaggia che si presentava in condizioni pessime. Nonostante l’inciviltà di alcuni cittadini, l’adesione alle raccolte PlastcFree fa ben sperare in una civiltà migliore. 'iniziativa e stata curata dai referenti plasticfree di Bagheria Giulia Bussu e Bartolo Prestigiacomo.