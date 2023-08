Statua, il salotto di Palermo ma senza passeggini: "Città invivibile per chi ha bimbi piccoli"

Buongiorno, Sono una mamma di due gemelli di poco più di 2 anni. Vorrei che fosse posta attenzione sullo stato dei marciapiedi in cui versa l’intera città. In particolare le foto si riferiscono alla “residenzialissima” zona della Statua in cui lo stato delle foto persiste da anni. Immaginate di dover percorrere ogni giorno questo tratto di strada spingendo un passeggino gemellare con due bimbi di 15 chili l’uno, vi sembra una situazione possibile?!