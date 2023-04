La Città dei ragazzi e la prenotazione beffa

La Città dei ragazzi, in via Duca degli Abruzzi, è aperta solo la mattina ma il servizio on line del Comune accetta le prenotazioni anche di pomeriggio. Ho effettuato giorno 29 marzo una prenotazione pomeridiana dalle ore 16 alle ore 17.30 per il giorno 7 aprile. Alle ore 16 del giorno prenotato siamo davanti il cancello della Città dei ragazzi e con grande disappunto, soprattutto dei bambini, troviamo il cartello che avvisa che il parco è aperto, nel periodo invernale, solo la mattina. Oggi, 14 aprile ho effettuato una nuova prenotazione pomeridiana e ho constatato che la disfunzione continua.