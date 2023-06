Un frigorifero in mezzo al mare

Gallery







Ieri mattina ho dovuto trainare, insieme a una mia amica, un frigorifero che galleggiava in mare tra torre Mulinazzo e la spiaggia Magaggiari di Cinisi. Oggi è la Giornata mondiale dell’ambiente. Ogni anno l’umanità produce circa 430 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali progettate per essere utilizzate una sola volta. Agire, subito, per non morire soffocati dalla plastica. A questa emergenza è dedicata la Giornata dell’ambiente che si celebra in tutto il mondo con decine di migliaia di iniziative ma con uno slogan comune ("Elimina l’inquinamento della plastica") e tre parole d’ordine: riciclo, riuso e riduzione. Questo video lo dedico a questa giornata.