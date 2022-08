Cinisi, divieto di balneazione a Magaggiari: "Il Comune usa i fogli di carta, non era meglio avvisare 2 mesi fa?"

Dopo quasi due mesi dall’ordinanza comunale (pubblicata il 23 giugno 2022), il Comune appende due semplici fogli di carta formato A4 su una transenna, alquanto provvisoria, in uno dei quattro varchi a mare.

I fogli attestano il divieto di balneazione per il tratto di costa che va da Magaggiari a Torre Orsa. Non era forse necessario apporre dei regolari cartelli metallici su tutti i varchi? Non era forse necessario avvisare tutti i bagnanti due mesi fa? I cittadini di Cinisi e i turisti meritano più attenzionE e più informazione, questa situazione è inaccettabile.