"Furti all'interno del cimitero Rotoli"

Buongiorno, vorrei segnalarvi l'ennesimo scempio di questa mattina al Cimitero dei Rotoli. Come tutte le domeniche alle 8 ho accompagnato mio padre alla tomba della nostra famiglia e mi sono subito resa conto che mancavano i 4 tubi di ferro che delimitano il perimetro della tomba e che si trovavano inseriti tra le colonne di marmo. Guardandomi attorno mi sono resa conto che anche molte altre tombe della nostra sezione n135 sono state depredate delle parti in ferro. Mi sono recata al portone in ferro facendo presente la cosa ai custodi e con mia grande sorpresa altre persone che si stavano avvicinando presentavano la stessa situazione.

I custodi hanno risposto che non è loro compito vigilare e che ci sono le telecamere e di farle verificare. Tengo a precisare che la quantità, misura e la tipologia di di questi oggetti non possono essere stati portati via inosservati. E' vergognoso che in un posto dove dovrebbe regnare un pò di pace e serenità si debba assistere a tutto questo scempio.