Fiori di stoffa sulla tomba di Franco Franchi: gli allievi dell'Accademia dei Talenti omaggiano il grande comico

Si è svolto ieri presso il cimitero dei rotoli di Palermo in un contesto di emozioni e ricordi l'evento "Un fiore per la vita", con alcuni allievi della Piccola Accademia dei Talenti diretta da Simona D'Angelo che hanno deposto delle composizioni floreali di stoffa sulla tomba dell'attore Francesco Benenato, in arte Franco Franchi.

I fiori dedicati alla coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sono stati realizzati a mano da loro stessi, guidati dalla scenografa Sara Leone. L'evento nato con la volontà di rinascere alla vita dopo le restrizioni a causa del Covid-19.

Presenti alla breve cerimonia l'assessore alle culture Mario Zito; Maria Letizia Benenato, figlia di Franco Franchi; Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio; Simona D'Angelo, direttrice dell'Accademia; la scenografa Sara Leone; l'architetto Michelangelo Salamone, dirigente della Toponomastica del Comune e il maestro Vito Zappalà.

