Ai Rotoli mancano le lastre d'ardesia: "Pur avendo una sepoltura non si può completare la tumulazione di un defunto"

"Avere la fortuna di possedere una sepoltura per i propri cari e non potere completare la tumulazione perché da anni mancano le lastre di ardesia da posizionare sopra le casse". Accade al cimitero dei Rotoli. "Ormai dei morti non frega più a nessuno: l'amministrazione comunale non ha nemmeno ascoltato quanto detto dall'arcivescovo Lorefice il 2 novembre scorso".

Fabrizio Ceraulo