Rotoli, la cappella diventa un nido per gabbiani: "Non riesco a portare un fiore ai miei cari..."

Siamo al cimitero dei Rotoli, questo è il degrado della cappella dove sta mia nonna dove da tre anni non riesco ad andare per via dei gabbiani. Sia per la sporcizia che potete notare nelle foto ma anche per la paura di essere attaccati dai gabbiani dove depositano le uova. Più volte abbiamo sollecitato il personale, ma ci rispondono che i gabbiani non sono di loro competenza.